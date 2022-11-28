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При содействии IBOX BANK в больницах Николаева открыли 5 артезианских скважин с питьевой водой

При содействии IBOX BANK в больницах Николаева открыли 5 артезианских скважин с питьевой водой

Киев • УНН

 • 1359121 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В 5 медицинских заведениях Николаева обустроили артезианские скважины, чтобы обеспечить медиков и пациентов питьевой водой. Об этом сообщили в пресс-службе АО "АЙБОКС БАНК", передает УНН.

Детали

Советник Главы Правления IBOX BANK Евгений Березовский и глава Николаевской ОВА Виталий Ким открыли работу скважин.

                

Сейчас скважины уже снабжают медиков и пациентов водой. Планируется, что в ближайшее время на месте скважин обустроят бюветы. Возле каждого будет установлен мраморный камень с информационной табличкой, а после войны у источников будут обустроены зоны отдыха для врачей и пациентов.

Цитата

"На месте скважин вместе с Николаевской областной военной администрацией обустроим бюветы, они будут носить женские имена Алена, Алиса, Лия, Юлия и, конечно, Виктория. Когда закончится война, мы сделаем бюветы архитектурными изюминками города-героя Николаева", – отметила акционер IBOX BANK Алена Шевцова.

Скважины расположены по адресам:

– Николаевский областной клинический госпиталь г. Николаев, ул. Киевская, 1;

– Областная офтальмологическая больница г. Николаев, ул. Театральная, 10;

– Николаевский областной центр паллиативной помощи и интегрированных услуг г. Николаев, ул. Потемкинская, 138-Б;

– Николаевский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф г. Николаев, ул. Николаевская, 23;

– Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней г. Николаев, ул. Космонавтов, 43.

Напомним

IBOX BANK передал свои инкассаторские автомобили на нужды ТрО. Сначала их использовали для эвакуации людей из зон боевых действий, а сейчас этими автомобилями возят гуманитарную помощь в Херсон. 

Справка

IBOX BANK – украинский транзакционный банк, работающий на финансовом рынке с 1993 года. По итогам 2021 года банк зафиксировал пятикратный рост дохода. Акционеры банка инвестировали весь доход в капитал банка. И с 28 февраля 2022 года уставный капитал финучреждения увеличился на полмиллиарда гривен.

В августе 2022 года Рейтинговый комитет РА "Эксперт-Рейтинг" обновил долгосрочный кредитный рейтинг IBOX BANK до самого высокого уровня uaAAA по национальной шкале.

Согласно отчету Национального банка Украины, по итогам трех кварталов 2022 года IBOX BANK вошел в топ-10 самых прибыльных банков Украины. 

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