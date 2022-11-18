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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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IBOX BANK допомагає доставляти гуманітарну допомогу в Херсон

IBOX BANK допомагає доставляти гуманітарну допомогу в Херсон

Київ • УНН

 • 991168 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну український транзакційний банк IBOX BANK передав свої інкасаторські автомобілі на потреби ТрО. Спочатку їх використовували для евакуації людей із зон бойових дій, а зараз цими автівками возять гуманітарну допомогу до Херсона. Про це під час конференції FinTech Ukraine 2022 розповіла акціонер IBOX BANK Альона Шевцова, передає УНН.

Деталі

Під час евакуації людей на початку повномасштабної війни велика кількість інкасаторських авто була пошкоджена. Після цього банк відремонтував автомобілі і знову передав їх до ТрО.

Цитата

“Коли 24 числа війна прийшла до нашого будинку, перше рішення, яке ми прийняли – повна допомога ЗСУ. До нас звернулася ТрО з проханням віддати всі наші інкасаційні машини, бо банк є транзакційним та обслуговує найбільшу мережу терміналів в Україні. Жодного разу не сумнівалися у правильності рішення – весь парк інкасаційних машин ми віддали у ТрО. Наші автівки були задіяні у вивезенні малечі, багатодітних мам з Ірпеня. Всі наші машини були знищені, але жодна дитина, яку ми вивозили з Ірпеня, не була вбита. І ми вважаємо це одним із найбільших досягнень банку. Ми потім відремонтували наші автомобілі і віддали назад до ТрО, і зараз наші машини допомагають везти до Херсона гуманітарку”, – розповіла Альона Шевцова.

Нагадаємо

IBOX BANK продовжує сплачувати зарплати мобілізованим працівникам. 

Довідка

IBOX BANK – український транзакційний банк, що працює на фінансовому ринку з 1993 року. За підсумками 2021 року банк зафіксував п'ятикратне зростання доходу. Акціонери банку інвестували весь торішній дохід у капітал банку. І з 28 лютого 2022 року статутний капітал фінустанови збільшився на пів мільярда гривень.

У серпні 2022 року Рейтинговий комітет РА "Експерт-Рейтинг" оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaААА за національною шкалою.

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