IBOX BANK допомагає доставляти гуманітарну допомогу в Херсон

Деталі

Під час евакуації людей на початку повномасштабної війни велика кількість інкасаторських авто була пошкоджена. Після цього банк відремонтував автомобілі і знову передав їх до ТрО.

Цитата

“Коли 24 числа війна прийшла до нашого будинку, перше рішення, яке ми прийняли – повна допомога ЗСУ. До нас звернулася ТрО з проханням віддати всі наші інкасаційні машини, бо банк є транзакційним та обслуговує найбільшу мережу терміналів в Україні. Жодного разу не сумнівалися у правильності рішення – весь парк інкасаційних машин ми віддали у ТрО. Наші автівки були задіяні у вивезенні малечі, багатодітних мам з Ірпеня. Всі наші машини були знищені, але жодна дитина, яку ми вивозили з Ірпеня, не була вбита. І ми вважаємо це одним із найбільших досягнень банку. Ми потім відремонтували наші автомобілі і віддали назад до ТрО, і зараз наші машини допомагають везти до Херсона гуманітарку”, – розповіла Альона Шевцова.

Нагадаємо

IBOX BANK продовжує сплачувати зарплати мобілізованим працівникам.

Довідка

IBOX BANK – український транзакційний банк, що працює на фінансовому ринку з 1993 року. За підсумками 2021 року банк зафіксував п'ятикратне зростання доходу. Акціонери банку інвестували весь торішній дохід у капітал банку. І з 28 лютого 2022 року статутний капітал фінустанови збільшився на пів мільярда гривень.

У серпні 2022 року Рейтинговий комітет РА "Експерт-Рейтинг" оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaААА за національною шкалою.