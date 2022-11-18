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IBOX BANK помогает доставлять гуманитарную помощь в Херсон

IBOX BANK помогает доставлять гуманитарную помощь в Херсон

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. В начале полномасштабного вторжения россии в Украину украинский транзакционный банк IBOX BANK передал свои инкассаторские автомобили на нужды ТрО. Сначала их использовали для эвакуации людей из зон боевых действий, а сейчас этими автомобилями возят гуманитарную помощь в Херсон. Об этом во время конференции FinTech Ukraine 2022 года рассказала акционер IBOX BANK Алена Шевцова, передает УНН.

Детали

Во время эвакуации людей в начале полномасштабной войны большое количество инкассаторских авто было повреждено. После этого банк отремонтировал автомобили и снова передал их в ТРО.

Цитата

“Когда 24 числа война пришла в наш дом, первое решение, которое мы приняли – полная помощь ВСУ. К нам обратилось ТРО с просьбой отдать все наши инкассационные машины, потому что банк является транзакционным и обслуживает крупнейшую сеть терминалов в Украине. Ни разу не сомневались в правильности решения – весь парк инкассационных машин мы отдали в ТРО. Наши автомобили были задействованы в вывозе малышей, многодетных мам из Ирпеня. Все наши машины были уничтожены, но ни один ребенок, которого мы вывозили из Ирпеня, не был убит. И мы считаем это одним из самых больших достижений банка. Мы потом отремонтировали наши автомобили и отдали обратно в ТрО, и сейчас наши машины помогают везти в Херсон гуманитарку”, – рассказала Алена Шевцова.

Напомним

IBOX BANK продолжает платить зарплаты мобилизованным работникам. 

Справка

IBOX BANK – украинский транзакционный банк, работающий на финансовом рынке с 1993 года. По итогам 2021 года банк зафиксировал пятикратный рост дохода. Акционеры банка инвестировали весь доход в капитал банка. И с 28 февраля 2022 года уставный капитал финучреждения увеличился на полмиллиарда гривен.

В августе 2022 года Рейтинговый комитет РА "Эксперт-Рейтинг" обновил долгосрочный кредитный рейтинг IBOX BANK до самого высокого уровня uaAAA по национальной шкале.

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