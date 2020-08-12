За сім місяців Нафтогаз сплатив до бюджету 77,9 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. За період з січня по липень 2020 року Нафтогаз сплатив до державного бюджету 77,9 млрд грн. Про це інформує Департамент з інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз України", передає УНН.
"За оперативними даними за січень-липень 2020 року надходження до державного та місцевих бюджетів від Групи Нафтогаз склали близько 77,9 млрд грн (у тому числі залишок дивідендів за результатами 2019 року – 39,6 млрд грн)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що надходження від підприємств Групи Нафтогаз склали більше 17% загальних доходів державного бюджету у січні-липні 2020 року.
Крім того, за даними департаменту, за результатами 2019 року фактичний сукупний розмір податкових та дивідендних платежів групи до бюджетів усіх рівнів склав 121,4 млрд грн.
Нагадаємо, п'ятьом особам, серед яких двоє колишніх директорів — ТзоВ "Енергія-Новий Розділ" та ТзОВ "Енергія - Новояворівськ", повідомили про підозру у незаконному заволодінні природним газом, що належить Публічному акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" вартістю 729,8 млн грн.