За семь месяцев Нафтогаз уплатил в бюджет 77,9 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. За период с января по июль 2020 года Нафтогаз уплатил в государственный бюджет 77,9 млрд грн. Об этом сообщает Департамент по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины", передает УНН.
"По оперативным данным за январь-июль 2020 года поступления в государственный и местные бюджеты от Группы Нафтогаз составили около 77,9 млрд грн (в том числе остаток дивидендов по результатам 2019 года - 39,6 млрд грн)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поступления от предприятий Группы Нафтогаз составили более 17% общих доходов государственного бюджета в январе-июле 2020 года.
Кроме того, по данным департамента, по результатам 2019 года фактический совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в бюджеты всех уровней составил 121,4 млрд грн.
Напомним, пяти лицам, среди которых двое бывших директоров - ООО "Энергия-Новый Роздол" и ООО "Энергия - Новояворовск", сообщили о подозрении в незаконном завладении газом, принадлежащим Публичному акционерному обществу "Национальная акционерная компания" Нафтогаз Украины " стоимостью 729,8 млн грн.