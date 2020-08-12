Розкрадання газу у Нафтогазі на 729,8 млн грн: повідомлено підозру 5 особам
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. П'ятьом особам, серед яких двоє колишніх директорів — ТзоВ "Енергія-Новий Розділ" та ТзОВ "Енергія - Новояворівськ" повідомлено про підозру у незаконному заволодінні природним газом, що належить Публічному акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" вартістю 729,8 млн грн. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП.
"11 серпня 2020 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили 5 особам про підозру у заволодінні майном держави (природним газом) в особі НАК "Нафтогаз України", вартістю 729,8 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що це другий епізод вчинення цими особами аналогічного злочину за попередній період: справа щодо розкрадання газу на 1,4 млрд грн слухається у ВАКС з грудня 2019 року.
Наголошується, що таким чином, загальна сума розкрадань за двома епізодами становить понад 2,1 млрд грн.
Серед підозрюваних:
▪️ двоє колишніх директорів — ТзоВ "Енергія-Новий Розділ" та ТзОВ "Енергія - Новояворівськ" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України);
▪️ колишній технічний директор ТзоВ "Енергія-Новий Розділ" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України);
▪️ колишній фінансовий директор двох підприємств - ТзоВ "Енергія-Новий Розділ" та ТзОВ "Енергія - Новояворівськ" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України);
▪️ фізична особа-організатор схеми, радник директора ТзОВ "Енергія" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 КК України).
"За даними слідства, директори підприємств-власників Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ (Львівська обл.) впродовж 2016-2017 років уклали низку угод про закупівлю в НАК "Нафтогаз України" природного газу для виробництва теплової енергії населенню. Для здешевлення тепла для цієї категорії споживачів НАК постачав ТЕЦ газ за суттєво нижчими від ринкових цінами", - зазначається у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок цих дій прибутковість виробництва електрики цими ТЕЦ перевищила 60% (проти 3-5% закладених в тариф Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Таким чином, на думку слідства, ТЕЦ отримали надприбутки, співставні з розміром збитків, завданих НАК "Нафтогаз України" внаслідок реалізації корупційної схеми.
"Відповідно до висновків експертиз, у 2016-2017 роках учасники злочину організували заволодіння 151,8 млн куб. м. природного газу на користь ТзоВ "Енергія-Новий Розділ" та ТзОВ "Енергія - Новояворівськ". Внаслідок цього, НАК "Нафтогаз України" завдано збитків у розмірі 729,8 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у грудні 2019 року до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті скеровано справу щодо розкрадання газу на 1,4 млрд гривень.