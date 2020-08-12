Хищение газа в Нафтогазе на 729,8 млн грн: сообщено подозрение 5 лицам

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 82168 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101723 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126404 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107188 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127150 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101188 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102018 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104039 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101950 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101507 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 103336 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 100386 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

18:57 • 26386 просмотра
Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

20:02 • 47712 просмотра
Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

20:23 • 58811 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 100386 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 126404 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 127151 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 382639 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 333463 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

18:57 • 26386 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 103336 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 132237 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 209518 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 236228 просмотра
Актуальное
Хищение газа в Нафтогазе на 729,8 млн грн: сообщено подозрение 5 лицам

Хищение газа в Нафтогазе на 729,8 млн грн: сообщено подозрение 5 лицам

Киев  •  УНН

 • 14161 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Пяти лицам, среди которых двое бывших директоров - ООО "Энергия-Новый Раздол" и ООО "Энергия - Новояворовск" сообщено о подозрении в незаконном завладении газом, принадлежащим Публичному акционерному обществу "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" стоимостью 729,8 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"11 августа 2020 года под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ сообщили 5 лицам о подозрении в завладении имуществом государства (природным газом) в лице НАК "Нафтогаз Украины", стоимостью 729,8 млн грн", - говорится в сообщении.

Сообщается, что это второй эпизод совершения этими лицами аналогичного преступления за предыдущий период: дело о хищении газа на 1,4 млрд грн слушается в ВАКС с декабря 2019 года.

Отмечается, что таким образом, общая сумма хищений по двум эпизодам составляет более 2,1 млрд грн.

Среди подозреваемых:
▪️ двое бывших директоров - ООО "Энергия-Новый Раздол" и ООО "Энергия - Новояворовск" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины);
▪️ бывший технический директор ООО "Энергия-Новый Раздол" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины);
▪️ бывший финансовый директор двух предприятий - ООО "Энергия-Новый Раздол" и ООО "Энергия - Новояворовск" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины);
▪️ физическое лицо-организатор схемы, советник директора ООО "Энергия" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 УК Украины).

"По данным следствия, директора предприятий-владельцев Новояворовской и Новороздольский ТЭЦ (Львовская обл.) в течение 2016-2017 годов заключили ряд соглашений о закупке в НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для производства тепловой энергии населению. Для удешевления тепла для этой категории потребителей НАК поставлял ТЭЦ газ по существенно более низким рыночным ценам", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что в результате этих действий прибыльность производства электричества этими ТЭЦ превысила 60% (против 3-5% заложенных в тариф Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Таким образом, по мнению следствия, ТЭЦ получили сверхприбыли, сопоставимые с размером ущерба, причиненного НАК "Нафтогаз Украины" в результате реализации коррупционной схемы.

"Согласно выводам экспертиз, в 2016-2017 годах участники преступления организовали завладение 151,8 млн куб. м. природного газа в пользу ООО "Энергия-Новый Раздол" и ООО "Энергия - Новояворовск". В результате, НАК "Нафтогаз Украины" нанесен ущерб в размере 729,8 млн грн", - говорится в сообщении.

Напомним, в декабря 2019 года в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу направлено дело в отношении хищения газа на 1,4 млрд гривен.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы