Хищение газа в Нафтогазе на 729,8 млн грн: сообщено подозрение 5 лицам
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Пяти лицам, среди которых двое бывших директоров - ООО "Энергия-Новый Раздол" и ООО "Энергия - Новояворовск" сообщено о подозрении в незаконном завладении газом, принадлежащим Публичному акционерному обществу "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" стоимостью 729,8 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"11 августа 2020 года под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ сообщили 5 лицам о подозрении в завладении имуществом государства (природным газом) в лице НАК "Нафтогаз Украины", стоимостью 729,8 млн грн", - говорится в сообщении.
Сообщается, что это второй эпизод совершения этими лицами аналогичного преступления за предыдущий период: дело о хищении газа на 1,4 млрд грн слушается в ВАКС с декабря 2019 года.
Отмечается, что таким образом, общая сумма хищений по двум эпизодам составляет более 2,1 млрд грн.
Среди подозреваемых:
▪️ двое бывших директоров - ООО "Энергия-Новый Раздол" и ООО "Энергия - Новояворовск" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины);
▪️ бывший технический директор ООО "Энергия-Новый Раздол" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины);
▪️ бывший финансовый директор двух предприятий - ООО "Энергия-Новый Раздол" и ООО "Энергия - Новояворовск" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины);
▪️ физическое лицо-организатор схемы, советник директора ООО "Энергия" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 УК Украины).
"По данным следствия, директора предприятий-владельцев Новояворовской и Новороздольский ТЭЦ (Львовская обл.) в течение 2016-2017 годов заключили ряд соглашений о закупке в НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для производства тепловой энергии населению. Для удешевления тепла для этой категории потребителей НАК поставлял ТЭЦ газ по существенно более низким рыночным ценам", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что в результате этих действий прибыльность производства электричества этими ТЭЦ превысила 60% (против 3-5% заложенных в тариф Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Таким образом, по мнению следствия, ТЭЦ получили сверхприбыли, сопоставимые с размером ущерба, причиненного НАК "Нафтогаз Украины" в результате реализации коррупционной схемы.
"Согласно выводам экспертиз, в 2016-2017 годах участники преступления организовали завладение 151,8 млн куб. м. природного газа в пользу ООО "Энергия-Новый Раздол" и ООО "Энергия - Новояворовск". В результате, НАК "Нафтогаз Украины" нанесен ущерб в размере 729,8 млн грн", - говорится в сообщении.
Напомним, в декабря 2019 года в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу направлено дело в отношении хищения газа на 1,4 млрд гривен.