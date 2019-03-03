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За місяць в Україні виявили понад сотню невпізнаних трупів

За місяць в Україні виявили понад сотню невпізнаних трупів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. За перший місяць 2019 року в Україні на облік поставлено понад сто невпізнаних трупів. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в департаменті інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України.

"Згідно даних відомчої статистичної звітності, за перший місяць 2019 року (в Україні – ред.) на облік поставлено 114 невпізнаних трупів", - йдеться у відповіді на запит.

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Як повыдомляв УНН, у 2018 році в Україні на облік поставлено понад тисячу неопізнаних трупів.

Нагадаємо, з початку 2019 року в Київській області виявлено вісім невпізнаних трупів.

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