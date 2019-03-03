За месяц в Украине обнаружили более сотни неопознанных трупов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. За первый месяц 2019 года в Украине на учет поставлено более ста неопознанных трупов. Об этом в ответ на запрос сообщили в департаменте информационно-аналитической поддержки Национальной полиции Украины.
"Согласно данным ведомственной статистической отчетности, за первый месяц 2019 года (в Украине - ред.) на учет поставлено 114 неопознанных трупов", - говорится в ответе на запрос.
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Как повыдомляв УНН, в 2018 году в Украине на учет поставлено более тысячи неопознанных трупов.
Напомним, с начала 2019 году в Киевской области обнаружено восемь неопознанных трупов.