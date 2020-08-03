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На Дніпропетровщині групу осіб судитимуть за розбійні напади на фермерів

На Дніпропетровщині групу осіб судитимуть за розбійні напади на фермерів

Київ • УНН

 • 9256 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. У Дніпропетровській області за розбійні напади на фермерів судитимуть організатора та учасників банди. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в регіоні, передає УНН.

"До складу банди входили особи з числа раніше засуджених за скоєння тяжких злочинів. Її лідером був 59-річний мешканець області, який долучив до кримінальної діяльності свого 32-річного сина. Характерною рисою цього угруповання було те, що їхніми жертвами ставали виключно фермери", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в ніч з 23 на 24 квітня цього року поліцейські затримали організатора та учасників банди під час збройного нападу на помешкання фермера у місті Синельникове.

"Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальні акти скеровані до суду. Їм інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч.ч. 3 та 4 ст.187 (розбій), ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 257 (бандитизм) Кримінального кодексу України. Наразі обвинувачені знаходяться під вартою. Зловмисникам може загрожувати до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", – повідомили в поліції.

Як повідомляв УНН, у Одеській області правоохоронці затримали банду шахраїв, які привласнили нерухомості на понад 14 млн грн.

Українські Національні Новини

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