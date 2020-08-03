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В Днепропетровской области группу лиц осудят за разбойные нападения на фермеров

В Днепропетровской области группу лиц осудят за разбойные нападения на фермеров

Киев  •  УНН

 • 9253 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. В Днепропетровской области за разбойные нападения на фермеров будут судить организатора и участников банды. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в регионе, передает УНН.

"В состав банды входили лица из числа ранее судимых за совершение тяжких преступлений. Ее лидером был 59-летний житель области, который привлек к преступной деятельности своего 32-летнего сына. Характерной чертой этой группировки было то, что их жертвами становились исключительно фермеры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ночь с 23 на 24 апреля этого года полицейские задержали организатора и участников банды во время вооруженного нападения на квартиру фермера в городе Синельниково.

"Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве завершено, обвинительные акты направлены в суд. Им инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч.ч. 3 и 4 ст.187 (разбой), ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 257 (бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Сейчас обвиняемые находятся под стражей. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщили в полиции.

Как сообщал УНН, в Одесской области правоохранители задержали банду мошенников, присвоивших недвижимости на более 14 млн грн.

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