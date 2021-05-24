За роки мораторію у держави вкрали землі площею майже як два Крими - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. За роки мораторію на продаж сільськогосподарських земель деякі політики і бізнесмени вкрали у держави землю площею як майже два півострови Крим. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всеукраїнському форумі “Україна 30. Земля”, передає кореспондент УНН.
Зі слів Президента, колишні парламенти України не змогли провести земельну реформу, замість того утворивши всередині країни “офшор площею понад 8 млн га — це сірий, тіньовий ринок, де землю легко купували, дуже легко продавали, збирали врожай і заробляли мільйони без сплати будь-яких податків, офіційного працевлаштування і соціальних гарантій для людей”.
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“За попередніми підрахунками, було незаконно присвоєно близько 5 млн га державних земель України. Поясню масштаб цієї цифри на дуже простому прикладі. У 2014 році Росія анексувала у нашої держави півострів Крим. За роки мораторію деякі політики і бізнесмени вкрали у держави землю, яка дорівнює площею майже двох півостровів Крим”, — заявив Зеленський.
“Безумовно, ми зробимо все, щоб повернути і те, і інше”, — додав він.
Також зі слів Глави держави, за часи мораторію померло майже 1 млн землевласників, а вартість 1 га с/г землі стала найнижчою у Європі.
Додамо
Верховна Рада 28 квітня та 18 травня проголосувала два законопроекти, необхідні для завершення земельної реформи.
Запуск ринку землі заплановано в Україні вже влітку цього року. Думки політиків і суспільства щодо цього різняться.