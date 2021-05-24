За роки мораторію у держави вкрали землі площею майже як два Крими - Зеленський

Зі слів Президента, колишні парламенти України не змогли провести земельну реформу, замість того утворивши всередині країни “офшор площею понад 8 млн га — це сірий, тіньовий ринок, де землю легко купували, дуже легко продавали, збирали врожай і заробляли мільйони без сплати будь-яких податків, офіційного працевлаштування і соціальних гарантій для людей”.

Цитата:

“За попередніми підрахунками, було незаконно присвоєно близько 5 млн га державних земель України. Поясню масштаб цієї цифри на дуже простому прикладі. У 2014 році Росія анексувала у нашої держави півострів Крим. За роки мораторію деякі політики і бізнесмени вкрали у держави землю, яка дорівнює площею майже двох півостровів Крим”, — заявив Зеленський.

“Безумовно, ми зробимо все, щоб повернути і те, і інше”, — додав він.

Також зі слів Глави держави, за часи мораторію померло майже 1 млн землевласників, а вартість 1 га с/г землі стала найнижчою у Європі.

Додамо

Верховна Рада 28 квітня та 18 травня проголосувала два законопроекти, необхідні для завершення земельної реформи.

Запуск ринку землі заплановано в Україні вже влітку цього року. Думки політиків і суспільства щодо цього різняться.