За годы моратория у государства украли земли площадью почти как два Крыма - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. За годы моратория на продажу сельскохозяйственных земель некоторые политики и бизнесмены украли у государства землю площадью почти как два полуострова Крым. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля", передает корреспондент УНН.
По словам Президента, бывшие парламенты Украины не смогли провести земельную реформу, вместо того образовав внутри страны "оффшор площадью более 8 млн га - это серый, теневой рынок, где землю легко покупали легко продавали, собирали урожай и зарабатывали миллионы без уплаты каких-либо налогов, официального трудоустройства и социальных гарантий для людей".
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"По предварительным подсчетам, было незаконно присвоено около 5 млн га государственных земель Украины. Поясню масштаб этой цифры на очень простом примере. В 2014 году Россия аннексировала у нашего государства полуостров Крым. За годы моратория некоторые политики и бизнесмены украли у государства земли, что равно площади почти двух полуостровов Крым", - заявил Зеленский.
"Безусловно, мы сделаем все, чтобы вернуть и то, и другое", - добавил он.
Также по словам Главы государства, за время моратория умерло почти 1 млн землевладельцев, а стоимость 1 га с/х земли стала самой низкой в Европе.
Добавим
Верховная Рада 28 апреля и 18 мая проголосовала два законопроекта, необходимые для завершения земельной реформы.
Запуск рынка земли запланировано в Украине уже летом этого года. Мнения политиков и общества по этому вопросу разнятся.