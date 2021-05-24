За годы моратория у государства украли земли площадью почти как два Крыма - Зеленский

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 40297 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 83144 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 98069 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 262751 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 151451 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 422549 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 324160 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 218337 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 246493 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256299 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3.6м/с
56%
Популярные новости

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 24672 просмотра

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 20784 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 41645 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 26743 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 12918 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 27398 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 42318 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 154762 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 262742 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 422543 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 18149 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 26649 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 55840 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 79480 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 64129 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

За годы моратория у государства украли земли площадью почти как два Крыма - Зеленский

Киев • УНН

 • 26979 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. За годы моратория на продажу сельскохозяйственных земель некоторые политики и бизнесмены украли у государства землю площадью почти как два полуострова Крым. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля", передает корреспондент УНН.

За годы моратория у государства украли земли площадью почти как два Крыма - Зеленский

По словам Президента, бывшие парламенты Украины не смогли провести земельную реформу, вместо того образовав внутри страны "оффшор площадью более 8 млн га - это серый, теневой рынок, где землю легко покупали легко продавали, собирали урожай и зарабатывали миллионы без уплаты каких-либо налогов, официального трудоустройства и социальных гарантий для людей".

Цитата:

"По предварительным подсчетам, было незаконно присвоено около 5 млн га государственных земель Украины. Поясню масштаб этой цифры на очень простом примере. В 2014 году Россия аннексировала у нашего государства полуостров Крым. За годы моратория некоторые политики и бизнесмены украли у государства земли, что равно площади почти двух полуостровов Крым", - заявил Зеленский.

"Безусловно, мы сделаем все, чтобы вернуть и то, и другое", - добавил он.

Также по словам Главы государства, за время моратория умерло почти 1 млн землевладельцев, а стоимость 1 га с/х земли стала самой низкой в Европе.

Добавим

Верховная Рада 28 апреля и 18 мая проголосовала два законопроекта, необходимые для завершения земельной реформы.

Запуск рынка земли запланировано в Украине уже летом этого года. Мнения политиков и общества по этому вопросу разнятся.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,838.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,820.79