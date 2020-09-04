За рішенням Печерського суду кожен працюючий українець має віддати Суркісам 1000 грн - Степанюк

“У нас в Україні населення становить до 40 млн громадян, а працездатних з них 10 млн. Тому ці майже 10 млрд треба поділити на 10 млн. І виходить 1 тис. грн заплатить за програш у справі кожен працюючий українець”, — каже він і пояснює, що ПриватБанк є на 100% державним, а тому всі виплати і штрафи цього банку лягають на плечі держави, а відповідно, кожного платника податків, громадянина України.

Загалом, за словами експерта, - тривала судова історія у справах “Привату” була передбачуваною ще з часів його націоналізації.

“ПриватБанк є великим тягарем для держави, і оці проблеми навколо нього це — теж тягар для держави”, — вважає Степанюк.

Крім того, останні рішення Печерського суду, додає він, по суті можуть бути першими кроками до скасування націоналізації та зворотної приватизації фінустанови.

“Оці виплати і рішення суду можуть бути кроком до повернення банку колишнім власникам або іншим власникам. Наприклад: якщо банк не може виплатити по рішенню суду ці гроші. Бо, в принципі, той же Суркіс гроші може забрати акціями банку по якійсь ціні, і стати його власником”, — припускає експерт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сульжик про рішення у справі Суркісів-Привата: переможемо якщо не в українських, то в міжнародних судах

Але, враховуючи значні суми докапіталізації банку з державного бюджету, зміна його власника не призведе до процвітання чи розв’язання проблем “Привату”.

“Треба розуміти що „Приват“ тримається тільки за рахунок того, що в нього власник — держава. Держава не може бути банкрутом поки вона існує”, — пояснює Степанюк і додає, що “Суркісу навряд чи потрібні акції банку, натомість потрібні лише гроші”.

В будь-якому випадку держава з “Приватом” програла вже двічі, каже він.

“Перший раз коли націоналізувала банк, і це коштувало близько 150 млрд з бюджету, а тепер ще й через суди за цю націоналізацію”, — зазначив експерт, зауваживши, що, на його думку, “ПриватБанк” вже навряд чи зможе відстояти свої права та інтереси України у судових спорах з олігархами.

Нагадаємо, члени сім’ї Суркісів тривалий час судяться з Національним банком у зв’язку з націоналізацією ПриватБанку. У ньому (в кіпрському філії) Суркіси тримали депозити під рекордно високі і неіснуючі в інших банках відсотки.

У НБУ впевнені, що олігархи отримували кредити та розміщували їх на депозити не на ринкових умовах, завдяки ймовірним особливим домовленостям з колишніми власниками ПриватБанку. Так само вважають і американські аудитори Kroll.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фурса про рішення на користь офшорів Суркісів: Печерський суд не спромігся ознайомитися зі звітом Kroll

Суркіси, своєю чергою, намагаються довести, що “не пов’язані з колишніми власниками банку”, і скасувати процедуру bail-in. При цьому, вони фактично підтверджують свою “пов’язаність” в Лондонському суді, де визнають наявність спільних медіаактивів з колишнім власником банку.

Під час bail-in депозити Суркісів на суму 250 млн доларів обміняли на акції банку, які Нацбанк викупив за одну гривню.

15 червня Верховний Суд не задовольнив позов Суркісів про стягнення цих коштів з України.

Тому, офшорні компанії сім’ї Суркісів (на які були оформлені депозити) подали черговий позов до ПриватБанку про порядок виконання рішення суду з 2017 року — тоді Київський апеляційний адміністративний суд зобов’язав банк повернути сім’ї Суркісів 259 млн дол. 2 вересня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення, що ПриватБанк повинен повернути братам Суркісам 250 млн дол. і ще майже 100 млн дол. відсотків — загалом майже 10 млрд гривень за нинішнім курсом.

Рішення було ухвалено без розгляду спору по суті, а як “забезпечення”. На нього Україна вже готує оскарження.