По решению Печерского суда каждый работающий украинец должен отдать Суркисам 1000 грн - Степанюк

"У нас в Украине население составляет до 40 млн граждан, а трудоспособных из них 10 млн. Поэтому эти почти 10 млрд надо разделить на 10 млн. И получается 1 тыс. грн заплатит за проигрыш в деле каждый работающий украинец", - говорит он и объясняет, что ПриватБанк является на 100% государственным, а поэтому все выплаты и штрафы этого банка ложатся на плечи государства, а соответственно, каждого налогоплательщика, гражданина Украины.

В целом, по словам эксперта, - длительная судебная история по делам "Привата" была предсказуемой еще со времен его национализации.

"ПриватБанк является большим бременем для государства, и эти проблемы вокруг него это - тоже бремя для государства", - считает Степанюк.

Кроме того, последние решения Печерского суда, добавляет он, в сущности могут быть первыми шагами к отмене национализации и обратной приватизации финучреждения.

"Эти выплаты и решения суда могут быть шагом к возвращению банка бывшим владельцам или другим владельцам. Например: если банк не может выплатить по решению суда эти деньги. Потому, в принципе, тот же Суркис деньги может забрать акциями банка по какой-то цене, и стать его владельцем", - предполагает эксперт.

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Но, учитывая значительные суммы докапитализации банка из государственного бюджета, изменение его собственника не приведет к процветанию или решения проблем "Привата".

"Надо понимать, что "Приват" держится только за счет того, что у него владелец - государство. Государство не может быть банкротом пока оно существует", - объясняет Степанюк и добавляет, что "Суркису вряд ли нужны акции банка, нужны только деньги".

В любом случае государство с "Приватом" проиграло уже дважды, говорит он.

"Первый раз когда национализировало банк, и это стоило около 150 млрд из бюджета, а теперь еще и суды за эту национализацию", - отметил эксперт, отметив, что, по его мнению, "ПриватБанк" уже вряд ли сможет отстоять свои права и интересы Украины в судебных спорах с олигархами.

Напомним, члены семьи Суркисов длительное время судятся с Национальным банком в связи с национализацией ПриватБанка. В нем (в кипрском филиале) Суркисы держали депозиты под рекордно высокие и несуществующие в других банках проценты.

В НБУ уверены, что олигархи получали кредиты и размещали их на депозиты не на рыночных условиях, благодаря вероятным особым договоренностям с бывшими владельцами ПриватБанка. Так же считают и американские аудиторы Kroll.

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Суркисы, в свою очередь, пытаются доказать, что "не связаны с бывшими владельцами банка", и отменить процедуру bail-in. При этом, они фактически подтверждают свою "связанность" в Лондонском суде, где признают наличие общих медиаактивов с бывшим владельцем банка.

Во время bail-in депозиты Суркисов на сумму 250 млн долларов обменяли на акции банка, которые Нацбанк выкупил за одну гривну.

15 июня Верховный Суд не удовлетворил иск Суркисов о взыскании этих средств из Украины.

Поэтому, оффшорные компании семьи Суркисов (на которые были оформлены депозиты) подали очередной иск к ПриватБанку о порядке исполнения решения суда с 2017 года - тогда Киевский апелляционный административный суд обязал банк вернуть семье Суркисов 259 млн долл. 2 сентября Печерский районный суд Киева принял решение, что ПриватБанк должен вернуть братьям Суркисам 250 млн долл. и еще почти 100 млн долл. процентов - в общем почти 10 млрд гривен по нынешнему курсу.

Решение было принято без рассмотрения спора по существу, а как "обеспечение". На него Украина уже готовит обжалование.