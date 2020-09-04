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Сульжик про рішення у справі Суркісів-Привата: переможемо якщо не в українських, то в міжнародних судах

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Член правління ПриватБанку Роман Сульжик відреагував на рішення суду стягнути з ПриватБанку близько 9 млрд гривень за заявою "офшорних компаній", афільованих з братами Суркісами, передає УНН з посиланням на повідомлення Сульжика в Facebook.

Сульжик про рішення у справі Суркісів-Привата: переможемо якщо не в українських, то в міжнародних судах

Рішення суду він назвав "юридичним свавіллям", за яке доведеться заплатити українським платникам податків.

"ПриватБанк був і залишається надійним банком. Нашим клієнтам нема про що хвилюватися. Ми продовжуємо боротися, і справедливість неминуче переможе, якщо не в українських судах, то в міжнародних", - пише Сульжик.

Він подякував усім, хто причетний до "битви за ПриватБанк", включаючи журналістів, активістів, юристів і співробітників банку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Данилюк про рішення на користь Суркісів: це початок розвалу націоналізації ПриватБанку

Нагадаємо, члени сім'ї Суркісів тривалий час судяться з Національним банком у зв'язку з націоналізацією ПриватБанку. У ньому (в кіпрському філії) Суркіси тримали депозити під рекордно високі і неіснуючі в інших банках відсотки.

У НБУ впевнені, що олігархи отримували кредити і розміщували їх на депозити не на ринкових умовах, завдяки ймовірним особливим домовленостям з колишніми власниками ПриватБанку. Так само вважають і американські аудитори Kroll. Суркіси, своєю чергою, намагаються довести, що "не пов'язані з колишніми власниками банку", і скасувати процедуру bail-in. При цьому, вони фактично підтверджують свою "пов'язаність" в Лондонському суді, де визнають наявність сільних медіаактивів з колишнім власником банку.

Під час bail-in депозити Суркісів на суму 250 млн доларів обміняли на акції банку, які Нацбанк викупив за одну гривню.

15 червня Верховний Суд не задовольнив позов Суркісів про стягнення цих коштів з України.

Тому, офшорні компанії сім'ї Суркісів (на які були оформлені депозити) подали черговий позов до ПриватБанку про порядок виконання рішення суду з 2017 року - тоді Київський апеляційний адміністративний суд зобов'язав банк повернути сім'ї Суркісів 259 млн дол.

2 вересня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення, що ПриватБанк повинен повернути братам Суркісам 250 млн дол. і ще майже 100 млн дол. відсотків - загалом майже 10 млрд гривень за нинішнім курсом.

Рішення було ухвалено без розгляду спору по суті, а як "забезпечення". На нього Україна вже готує оскарження.

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