За рік українці оформили більше мільйона ID-паспортів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Протягом 2018 року громадяни України оформили 1 млн 300 ID-карток. Про це розповів УНН речник Державної міграційної служби України Сергій Гунько.
"Спочатку року включно до 17 грудня громадяни України оформили 1 млн 300 ID-карток. Ця цифра на 200 одиниць більша, ніж у попередньому 2017 році" - повідомив Сергій Гунько.
Як раніше повідомляв УНН, Українці за бажанням зможуть замінити паперові паспорти громадянина України на пластикову ID-картку після набрання чинності рішення уряду, ухваленого у жовтні цього року. Перший паспорт видається безкоштовно. Вартість заміни та відновлення документа становитиме 279 грн.
Також УНН розповідав, що власники ID-карт зможуть голосувати на виборах Президента, от чи зможе кандидат у президенти зареєструватися з ID-карткою - ще під питанням.