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За год украинцы оформили более миллиона ID-паспортов

Киев • УНН

 • 19880 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В течение 2018 года граждане Украины оформили 1 млн 300 ID-карточек. Об этом рассказал УНН спикер Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько.

За год украинцы оформили более миллиона ID-паспортов

"Сначала включительно до 17 декабря граждане Украины оформили 1 млн 300 ID-карточек. Эта цифра на 200 единиц больше, чем в предыдущем 2017 году", - сообщил Сергей Гунько.

Как ранее сообщал УНН, украинцы по желанию смогут заменить бумажные паспорта гражданина Украины на пластиковую ID-карту после вступления в силу решения правительства, принятого в октябре этого года. Первый паспорт выдается бесплатно. Стоимость замены и восстановления документа составит 279 грн.

Также УНН рассказывал, что владельцы ID-карт смогут голосовать на выборах Президента, а вот сможет кандидат в президенты зарегистрироваться с ID-картой - еще под вопросом.

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