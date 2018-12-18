За год украинцы оформили более миллиона ID-паспортов

"Сначала включительно до 17 декабря граждане Украины оформили 1 млн 300 ID-карточек. Эта цифра на 200 единиц больше, чем в предыдущем 2017 году", - сообщил Сергей Гунько.



Как ранее сообщал УНН, украинцы по желанию смогут заменить бумажные паспорта гражданина Украины на пластиковую ID-карту после вступления в силу решения правительства, принятого в октябре этого года. Первый паспорт выдается бесплатно. Стоимость замены и восстановления документа составит 279 грн.

Также УНН рассказывал, что владельцы ID-карт смогут голосовать на выборах Президента, а вот сможет кандидат в президенты зарегистрироваться с ID-картой - еще под вопросом.



