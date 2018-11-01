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Що зміниться для українців у листопаді: ціни на газ, телефонний зв'язок та ID-картки

Що зміниться для українців у листопаді: ціни на газ, телефонний зв'язок та ID-картки

Київ • УНН

 • 14035 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. В останній місяць осені в Україні зростуть ціни на газ для населення, а також тарифи на стаціонарний телефонний зв'язок, та з'явиться можливість в усіх українців обміняти внутрішній паспорт на ID-картку. Що ще зміниться у листопаді, пропонує переглянути УНН.

Ціна на газ

З 1 листопада, згідно з рішенням уряду, підвищиться ціна на газ для населення на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м. У "Нафтогазі" пояснили, що ціна газу для населення з 1 листопада 2018 року до 30 квітня 2019 року включно становитиме 8 548,92 грн (за 1 тис. куб. м), для підприємств ТКЕ - 8 361,85 грн (за 1 тис. куб. м). Ціна газу на умовах ПСО становитиме 7 482,61 грн з урахуванням ПДВ, але без вартості доставки газу, його розподілу та ПДВ на ці операції. 

Загалом передбачається підняття вартості газу з 1 листопада цього року, 1 травня 2019 року та 1 січня 2020 року. 

Телефонний зв'язок

З 1 листопада в Україні виростуть тарифи на фіксований телефонний зв'язок. В "Укртелекомі" зазначали, що підвищення у середньому сягне 14%, або ж 3-7 гривень. Так, у містах, селах та селищах міського типу максимальний тариф для телефонного апарата, підключеного до окремої лінії, сягатиме 100 гривень для підприємств і 70 гривень для населення. 

ID-картки

Українці зможуть поміняти паспорти громадянина України у вигляді книжечки на пластикову ID-картку. Раніше нові паспорти у вигляді ID-картки видавалися лише у разі обміну паспорта, замість втраченого або викраденого, а також оформлення паспорта вперше після досягнення 14-річного віку. А вже після набрання чинності рішення уряду, ухваленого у жовтні, громадяни України матимуть можливість здійснити обмін паспорта у формі книжечки на паспорт у формі картки за бажанням у будь-який час.

Перший паспорт громадянина України видається безплатно, за заміну та відновлення документа необхідно сплатити адміністративний збір, розмір якого становить 279 грн.

Новий порядок касових операцій

1 листопада набуває чинності постанова НБУ, яка передбачає перехід банків та деяких небанківських фінустанов на новий порядок здійснення касових операцій відповідно до нової інструкції НБУ. До 1 грудня банкам України доручено розробити або унести зміни до діючих та затвердити внутрішні положення (інструкції) про організацію роботи щодо касових операцій.

Швидкість руху транспорту у столиці

З 1 листопада у Києві на 17 основних магістралях міста швидкість руху транспорту знову обмежать до 50 км/год. Раніше на цих ділянках дозволи їздити зі швидкістю 80 км/год. Дозвіл рухатись із швидкістю 80 кілометрів відновлять із 1 квітня 2019 року. 

Електронний квиток у Києві

З 1 листопада в столиці розпочинається тестування роботи електронного квитка. Він діятиме на всі види громадського транспорту. Для цього потрібна спеціальна безконтактна електронна пластикова картка. Контролери матимуть прилади для перевірки транспортної картки. Придбати картку, зокрема, можна буде у касах “Метрополітену”, “Київпастрансу”, муніципальних та комерційних кіосках (Союздрук, ТурІнфо, Т-Кіоск). 

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