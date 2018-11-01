З 1 листопада у Києві знову заборонять їздити зі швидкістю 80 км/год

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Відсьогодні у Києві на 17 основних магістралях міста швидкість руху транспорту знову обмежать до 50 км/год. Раніше на цих ділянках дозволи їздити зі швидкістю 80 км/год. Про це інформує УНН із посиланням на першого заступника начальника департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького.