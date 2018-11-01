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З 1 листопада у Києві знову заборонять їздити зі швидкістю 80 км/год

З 1 листопада у Києві знову заборонять їздити зі швидкістю 80 км/год

Київ • УНН

 • 12359 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Відсьогодні у Києві на 17 основних магістралях міста швидкість руху транспорту знову обмежать до 50 км/год. Раніше на цих ділянках дозволи їздити зі швидкістю 80 км/год. Про це інформує УНН із посиланням на першого заступника начальника департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького.

“Для тих, хто вже звик їздити 80км/год по 17 основних магістралях Києва нагадую, що з 1 листопада, відповідно до рішення КМДА, дозволена швидкість по всіх вулицях міста буде 50 км/год”, — повідомив Білошицький у своєму Facebook.

Він пояснив, що таке рішення пов’язане із тим, що у зв’язку із наближенням зимовий періоду “дорожні умови в цей період вже не будуть дозволяти рухатися з такою швидкістю”.

Водночас, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України наголосив, що дозвіл рухатись із швидкістю 80 кілометрів відновлять із 1 квітня 2019 року.

Зазначається, що патрульною поліцією станом на кінець жовтня складено вже понад 4250 матеріалів щодо перевищення встановлених обмежень швидкості руху.

Як раніше інформував УНН, влада Австрії анонсувала нові законодавчі заходи для підтримки електромобілів. У майбутньому власники електротранспорту отримають право їздити по виділених смугах, безкоштовно паркуватися на частині платних парковок, а також рухатися зі швидкістю 130 кілометрів на годину там, де швидкість звичайних машин обмежена 100 км/год з екологічних міркувань.

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