С 1 ноября в Киеве снова запретят ездить со скоростью 80 км/ч

“Для тех, кто уже привык ездить 80 км/ч по 17 основным магистралям Киева напоминаю, что с 1 ноября, согласно решению КГГА, разрешенная скорость по всем улицам города будет 50 км/ч”, — сообщил Билошицкий в своем Facebook.

Он пояснил, что такое решение связано с тем, что в связи с приближением зимнего периода “дорожные условия в этот период уже не будут позволять двигаться с такой скоростью”.

В то же время, первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины отметил, что разрешение двигаться со скоростью 80 километров восстановят с 1 апреля 2019 года.

Отмечается, что патрульной полицией состоянию на конец октября составлено уже более 4250 материалов о превышении установленных ограничений скорости движения.

Как ранее информировал УНН, власти Австрии анонсировали новые законодательные меры для поддержки электромобилей. В будущем владельцы электротранспорта получат право ездить по выделенным полосам, бесплатно парковаться на части платных парковок, а также двигаться со скоростью 130 километров в час там, где скорость обычных машин ограничена 100 км/ч по экологическим соображениям.