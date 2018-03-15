Відсьогодні київські перевізники мають встановити в маршрутках обладнання для е-квитків
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У Києві почали діяти вимоги до приватних перевізників, згідно з якими маршрутки необхідно обладнати валідаторами для зчитування електронного квитка. Про це повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
"Відсьогодні діють нові вимоги, які включають установку валідатора для електронної оплати. Це обов’язкова умова для всіх приватних перевізників, у яких закінчився договір або з якими він був розірваний, або для тих, хто хоче перейти на новий маршрут. Усі повинні будуть придбати нове обладнання і встановити його", - сказав Д.Давтян.
Нагадаємо, у найближчі місяці столиця очікує на повну поставку обладнання автоматизованої системи оплати проїзду для запуску е-квитка.