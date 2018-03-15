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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 27337 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 42282 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 47018 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 96828 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 88262 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103239 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110215 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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С сегодняшнего дня киевские перевозчики должны установить в маршрутках валидаторы для э-билетов

С сегодняшнего дня киевские перевозчики должны установить в маршрутках валидаторы для э-билетов

Киев  •  УНН

 • 11631 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. В Киеве начали действовать требования к частным перевозчикам, согласно которым маршрутки должны быть оснащены валидаторами для считывания электронного билета. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"С сегодняшнего дня действуют новые требования, включающие установку валидатора для электронной оплаты. Это обязательное условие для всех частных перевозчиков, у которых закончился договор или с которыми он был расторгнут, или для тех, кто хочет перейти на новый маршрут. Все должны будут приобрести новое оборудование и установить его", - сказал Д.Давтян.

Напомним, в ближайшие месяцы столица ожидает полную поставку оборудования автоматизированной системы оплаты проезда для запуска электронной билета.

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