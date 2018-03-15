С сегодняшнего дня киевские перевозчики должны установить в маршрутках валидаторы для э-билетов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Киеве начали действовать требования к частным перевозчикам, согласно которым маршрутки должны быть оснащены валидаторами для считывания электронного билета. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"С сегодняшнего дня действуют новые требования, включающие установку валидатора для электронной оплаты. Это обязательное условие для всех частных перевозчиков, у которых закончился договор или с которыми он был расторгнут, или для тех, кто хочет перейти на новый маршрут. Все должны будут приобрести новое оборудование и установить его", - сказал Д.Давтян.
Напомним, в ближайшие месяцы столица ожидает полную поставку оборудования автоматизированной системы оплаты проезда для запуска электронной билета.