Что изменится для украинцев в ​​ноябре: цены на газ, телефонная связь и ID-карты

Цена на газ

С 1 ноября, согласно решению правительства, повысится цена на газ для населения на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м. В "Нафтогазе" пояснили, что цена газа для населения с 1 ноября 2018 года до 30 апреля 2019 года включительно составит 8 548,92 грн (за 1 тыс. куб. м), для предприятий ТКЭ - 8 361,85 грн (за 1 тыс. куб. м). Цена газа на условиях ПСО составит 7 482,61 грн с учетом НДС, но без стоимости доставки газа, его распределения и НДС на эти операции.

В целом предусматривается повышение стоимости газа с 1 ноября этого года, 1 мая 2019-го и 1 января 2020 года.

Телефонная связь

С 1 ноября в Украине вырастут тарифы на фиксированную телефонную связь. В "Укртелекоме" отмечали, что повышение в среднем составит 14%, или 3-7 гривен. Так, в городах, селах и поселках городского типа максимальный тариф для телефонного аппарата, подключенного к отдельной линии, достигнет 100 гривен для предприятий и 70 гривен для населения.

ID-карты

Украинцы смогут поменять паспорт гражданина Украины в виде книжечки на пластиковую ID-карту. Ранее новые паспорта в виде ID-карты выдавались только в случае обмена паспорта, взамен утраченного или похищенного, а также оформления паспорта впервые по достижении 14-летнего возраста. А уже после вступления в силу решения правительства, принятого в октябре, граждане Украины смогут обменять паспорта в форме книжечки на паспорт в форме карточки по желанию в любое время.

Первый паспорт гражданина Украины выдается бесплатно, за замену и восстановление документа необходимо оплатить административный сбор, размер которого составляет 279 грн.

Новый порядок кассовых операций

1 ноября вступает в силу постановление НБУ, которое предусматривает переход банков и некоторых небанковских финучреждений на новый порядок осуществления кассовых операций в соответствии с новой инструкции НБУ. До 1 декабря банкам Украины поручено разработать или внести изменения в действующие и утвердить внутренние положения (инструкции) об организации работы относительно кассовых операций.

Скорость движения транспорта в столице

С 1 ноября в Киеве на 17 основных магистралях города скорость движения транспорта снова ограничат до 50 км/ч . Ранее на этих участках разрешили ездить со скоростью 80 км/ч. Разрешение двигаться со скоростью 80 километров восстановят с 1 апреля 2019 года.

Электронный билет в Киеве

С 1 ноября в столице начинается тестирование работы электронного билета. Он будет действовать на все виды общественного транспорта. Для этого нужна специальная бесконтактная электронная пластиковая карта. Контроллеры будут иметь приборы для проверки транспортной карты. Купить карты, например, можно будет в кассах "Метрополитена", "Киевпасстранс", муниципальных и коммерческих киосках (Союзпечать, ТурИнфо, Т-Киоск).