За рік нацгвардійці затримали 409 осіб за підозру у діяльності НЗФ

“Зараз Нацгвардія у тісній співпраці з іншими силовими структурами виконує ізоляційно-обмежувальні та контрдиверсійні заходи в зоні проведення АТО. Лише за цей рік військовослужбовцями підрозділів спеціального призначення НГУ затримано та передано до органів Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України 409 осіб, що підозрюються в участі у діяльності незаконних збройних формувань та в кримінальній діяльності на території України і за її межами”, — повідомив Ю.Аллеров.

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Крім того, командувач НГУ відзвітував про бойові припаси, які було вилучено за рік нацгвардійцями у зоні проведення АТО.

“За цей рік нацгвардійцями вилучено 3 ручні протитанкові гранатомети, 39 гранат, 3 міни, 8 одиниць вогнепальної зброї та 4,5 тис. набоїв до неї. Викрито 2 схованки із зброєю та боєприпасами, де знаходилися машинка для підриву, 12 бухт проволоки для встановлення розтяжок, 1 ящик з гранатами РГД-5, 2 ящики з 23 мм набоями та цинк з 7,62 мм набоями”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, нацгвардійці за 2016 рік повернули майже 433 тис. грн матеріальних цінностей.