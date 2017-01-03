За год нацгвардейцы задержали 409 человек по подозрению в деятельности НВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В течение 2016 года военнослужащие Национальной гвардии Украины задержали 409 человек, подозреваемых в участии в деятельности незаконных вооруженных формирований и в криминальной деятельности на территории Украины и за ее пределами. Об этом во время интервью сообщил командующий НГУ генерал-лейтенант Юрий Аллеров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.
"Сейчас Нацгвардия в тесном сотрудничестве с другими силовыми структурами выполняет изоляционно-ограничительные и контрдиверсионные мероприятия в зоне проведения АТО. Только за этот год военнослужащими подразделений специального назначения НГУ задержаны и переданы в органы Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел Украины 409 лиц, подозреваемых в участии в деятельности незаконных вооруженных формирований и в криминальной деятельности на территории Украины и за ее пределами", - сообщил Ю.Аллеров.
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Кроме того, командующий НГУ отчитался о боеприпасы, которые были изъяты в год нацгвардийцямы в зоне проведения АТО.
"За этот год нацгвардейцами изъято 3 ручных противотанковых гранатомета, 39 гранат, 3 мины, 8 единиц огнестрельного оружия и 4,5 тыс. патронов к нему. Разоблачены 2 тайника с оружием и боеприпасами, где находились машинка для подрыва, 12 бухт проволоки для установления растяжек, 1 ящик с гранатами РГД-5, 2 ящика с 23 мм патронами и цинк с 7,62 мм патронами", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, нацгвардейцы за 2016 год вернули почти 433 тыс. грн материальных ценностей.