За рік контрабандисти намагалися перевезти через кордон понад 4 млн пачок цигарок
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. За 12 місяців прикордонники не допустили переміщення через кордон 4,2 млн пачок контрабандних цигарок. Найбільше тютюнових виробів було затримано на кордоні з Румунією. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.
“За минулі 12 місяців прикордонники припинили переміщення контрабандистами понад 4,2 млн пачок тютюнових виробів”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що за статистикою, найбільше тютюнових виробів з початку травня минулого року затримано на кордоні з Румунією — понад 1,5 млн пачок. Більше 670 тисяч пачок вилучено на кордоні з Молдовою. До Польщі намагалися доправити 570 тисяч пачок, а із Білорусі — 500 тисяч пачок. Чималу кількість — 315 тисяч пачок — прикордонники вилучили на кордоні з Угорщиною. Понад 200 тисяч пачок сигарет контрабандисти намагалися незаконно переправити морським шляхом.
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Нагадаємо, прикордонники Харківського загону виявили 13 тисяч пачок тютюнових виробів російського виробництва.