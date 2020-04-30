За рік контрабандисти намагалися перевезти через кордон понад 4 млн пачок цигарок

“За минулі 12 місяців прикордонники припинили переміщення контрабандистами понад 4,2 млн пачок тютюнових виробів”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що за статистикою, найбільше тютюнових виробів з початку травня минулого року затримано на кордоні з Румунією — понад 1,5 млн пачок. Більше 670 тисяч пачок вилучено на кордоні з Молдовою. До Польщі намагалися доправити 570 тисяч пачок, а із Білорусі — 500 тисяч пачок. Чималу кількість — 315 тисяч пачок — прикордонники вилучили на кордоні з Угорщиною. Понад 200 тисяч пачок сигарет контрабандисти намагалися незаконно переправити морським шляхом.

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Нагадаємо, прикордонники Харківського загону виявили 13 тисяч пачок тютюнових виробів російського виробництва.