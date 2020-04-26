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Прикордонники виявили на Харківщині 13 тис. пачок російських цигарок

Прикордонники виявили на Харківщині 13 тис. пачок російських цигарок

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Прикордонники Харківського загону виявили 13 тисяч пачок тютюнових виробів російського виробництва. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

“Державна прикордонна служба України ефективно протидіє контрабандній діяльності на державному кордоні. Так, учора прикордонники Харківського загону припинили спробу незаконного переміщення через кордон партії тютюнових виробів. Інформацію про можливе незаконне переміщення через кордон товарів народного споживання оперативні співробітники отримали завчасно. Під час її реалізації на березі річки Оскіл прикордонний наряд виявив гумовий човен завантажений 26 коробами обмотаними чорною плівкою. Він знаходився неподалік від кордону в районі села Тополі, що у Дворічанському районі. Оглянувши короби прикордонники виявили в них 13 тис. пачок тютюнових виробів з російськими акцизними марками, які були незаконно переміщені через кордон”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що в ході подальших пошукових заходів неподалік від місця виявлення товару правоохоронці знайшли автомобіль марки Toyota, який, можливо, належить власнику човна з тютюновими виробами.

“Наразі, товар та човен доставили до прикордонного підрозділу та у подальшому передадуть співробітникам компетентних правоохоронних органів. Попередня сума оцінки тютюнових виробів складає близько 300 тис. гривень. Заходи із пошуку власника та інших причетних осіб тривають”, - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, в Україні викрили схему нелегального переправлення з РФ тютюну для кальяну.

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