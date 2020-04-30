За год контрабандисты пытались перевезти через границу более 4 млн пачек сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. За 12 месяцев пограничники не допустили перемещения через границу 4,2 млн пачек контрабандных сигарет. Больше табачных изделий был задержан на границе с Румынией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
“За прошедшие 12 месяцев пограничники пресекли перемещение контрабандистами более 4,2 млн пачек табачных изделий”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что по статистике, больше всего табачных изделий с начала мая прошлого года было задержано на границе с Румынией — более 1,5 млн пачек. Более 670 тысяч пачек изъяты на границе с Молдовой. В Польшу пытались доставить 570 тысяч пачек, а из Беларуси — 500 тысяч пачек. Большое количество — 315 тысяч пачек — пограничники изъяли на границе с Венгрией. Более 200 тысяч пачек сигарет контрабандисты пытались незаконно переправить морским путем.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине разоблачили схему нелегальной переправки из РФ табака для кальяна
Напомним, пограничники Харьковского отряда обнаружили 13 тысяч пачек табачных изделий российского производства.