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За год контрабандисты пытались перевезти через границу более 4 млн пачек сигарет

За год контрабандисты пытались перевезти через границу более 4 млн пачек сигарет

Киев  •  УНН

 • 13077 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. За 12 месяцев пограничники не допустили перемещения через границу 4,2 млн пачек контрабандных сигарет. Больше табачных изделий был задержан на границе с Румынией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

“За прошедшие 12 месяцев пограничники пресекли перемещение контрабандистами более 4,2 млн пачек табачных изделий”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по статистике, больше всего табачных изделий с начала мая прошлого года было задержано на границе с Румынией — более 1,5 млн пачек. Более 670 тысяч пачек изъяты на границе с Молдовой. В Польшу пытались доставить 570 тысяч пачек, а из Беларуси — 500 тысяч пачек. Большое количество — 315 тысяч пачек — пограничники изъяли на границе с Венгрией. Более 200 тысяч пачек сигарет контрабандисты пытались незаконно переправить морским путем.

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Напомним, пограничники Харьковского отряда обнаружили 13 тысяч пачек табачных изделий российского производства.

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