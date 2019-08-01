За рік хліб в Україні подорожчав на 60%

При цьому, хліб житній зріс в ціні на 40,9% - до 30,1 грн за кг.

Окрім хліба, за рік в Україні подорожчала низка соціальних продуктів харчування. Так, рис зріс в ціні на 5,9% - до 29,4 грн за кг, масло - на 24, до 204,4 грн за кг, ковбаси - на 16,3%, до 195,4 грн за кг, сир м'який - на 27,6%, до 133,8 грн за кг.

Натомість, за рік в Україні деякі продукти харчування подешевшали. Йдеться, зокрема, про крупи гречані - на 0,8%, до 22,2 грн за кг, курятину - на 2,4%, до 91,9 грн за кг, моркву - на 42,3%, до 11,9 грн за кг, яйця - на 13%, до 24,3 грн за десяток.

Нагадаємо, що українці витрачають на їжу половину своїх доходів.

При цьому, соціальні продукти в країні відчутно дорожчають вже другий рік поспіль.

Також нагадаємо, що уряд України скасував державне регулювання цін.

На думку експертів, це негативно позначилося як на вартості продуктів першої необхідності, так і на купівельній спроможності населення.

"Компенсатор у вигляді підвищення мінімальних пенсій і зарплат, яким хизується уряд, не спрацьовує, тому що інфляція зжирає свій чималий відсоток. У підсумку маємо, що необхідні для повноцінного життя продукти харчування людям стають все менш доступними", - зазначив з цього приводу Сергій Тригубенко.