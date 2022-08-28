За останній тиждень ворог 18 разів обстріляв Слов’янськ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Російські окупанти цього тижня 18 разів обстрілювали Слов’янськ, а також прилеглі населені пункти Краматорського району. Про це інформує поліція Донецької області, пише УНН.
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Зокрема, вночі рашисти вдарили в центр міста із зенітно-ракетного комплексу «С-300». Одна ракета влучила в житловий квартал – пошкоджено 8 багатоповерхових будинків. Ще одна поцілила в школу, що розташована в історичній будівлі 1898 року.
Навчальний заклад зазнав суттєвих руйнувань – росіяни відібрали у дітей можливість вчитися. За попередньо інформацією, вбитих і поранених немає.
Слідчо-оперативна група зібрала докази чергового воєнного злочину росії. Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.
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“За останній тиждень ворог 18 разів обстріляв Слов’янськ і прилеглі населені пункти Краматорського району. Зруйновано та пошкоджено 50 будівель, серед них 21 багатоповерхівка, 20 приватних будинків, 2 школи, технікум, інтернат, санаторій, готель, садове товариство, склади з продукцією”, – йдеться в повідомленні.
Доповнення
Голова Донецької ОВА Павло Кириленко показав наслідки нічних обстрілів російськими окупантами Слов’янська та Краматорська.