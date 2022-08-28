Окупанти обстріляли Слов’янськ і Краматорськ: голова ОВА показав наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Вночі російські окупанти обстріляли міста Слов’янськ і Краматорськ Донецької області. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram показав наслідки, передає УНН.
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Слов'янськ зазнав обстрілу приблизно о першій годині ночі – пошкоджено вісім багатоповерхівок, один зі снарядів влучив у подвір'я школи, обійшлося без жертв.
Також серед ночі під обстріл потрапив Краматорськ – росіяни цілили у залізничну інфраструктуру і пошкодили житлові будинки поруч із залізницею. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила.
Наслідки цих обстрілів могли б бути значно страшнішими, якби жителів постраждалих будинків вчасно не евакуювали, додав Кириленко.
Нагадаємо
Павло Кириленко повідомив, що 27 серпня армія рф вбила 1 мирного жителя Донеччини – у Бахмуті. Ще 2 людини дістали поранення.