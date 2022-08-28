Оккупанты обстреляли Славянск и Краматорск: глава ОВА показал последствия

Детали

Славянск подвергся обстрелу примерно в час ночи – повреждено восемь многоэтажек, один из снарядов попал во двор школы, обошлось без жертв.

Также среди ночи под обстрел попал Краматорск – россияне целили в железнодорожную инфраструктуру и повредили жилые дома рядом с железной дорогой. Информация о пострадавших пока не поступала.

Последствия этих обстрелов могли быть значительно страшнее, если бы жителей пострадавших домов вовремя не эвакуировали, добавил Кириленко.

Напомним

Павел Кириленко сообщил, что 27 августа армия рф убила 1 мирного жителя Донецкой области – в Бахмуте. Еще 2 человека получили ранения.