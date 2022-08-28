Детали

В частности, ночью рашисты ударили в центр города из зенитно-ракетного комплекса «С-300». Одна ракета попала в жилой квартал – повреждено 8 многоэтажных домов. Еще одна попала в школу, которая расположена в историческом здании 1898 года.

Учебное заведение претерпело существенные разрушения – русские отобрали у детей возможность учиться. По предварительной информации, убитых и раненых нет.

Следственно-оперативная группа собрала доказательства очередного военного преступления россии. Открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.

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“За последнюю неделю враг 18 раз обстрелял Славянск и прилегающие населенные пункты Краматорского района. Разрушены и повреждены 50 зданий, среди них 21 многоэтажка, 20 частных домов, 2 школы, техникум, интернат, санаторий, гостиница, садовое общество, склады с продукцией”, – говорится в сообщении.

Дополнение

Председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко показал последствия ночных обстрелов русскими оккупантами Славянска и Краматорска.