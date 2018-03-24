За минулу добу в зоні АТО жоден український військовий не постраждав

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Минулої доби зафіксовано 3 обстріли з боку незаконних збройних формувань: один населеного пункту і два укріплень ЗСУ. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

“Зокрема на Донецькому напрямку із заборонених Мінськими домовленостями 120 мм мінометів окупанти обстріляли Авдіївку. Загалом по населеному пункту противник випустив шість мін. Внаслідок ворожого вогню частково зруйновано присадибний будинок і господарчу будівлю. Постраждалих серед цивільного населення немає. Також близько опівночі противник з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях поблизу Мар’їнки, а міномети калібру 82 мм застосував неподалік Кам’янки”, — вказано у повідомленні.

Також у прес-центрі зазначили, що: “На Луганському напрямку упродовж доби зберігалася тиша”.

“Унаслідок обстрілів жоден український воїн не постраждав”, — додали у штабі.

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