За прошедшие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не пострадал
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. За прошедшие сутки зафиксировано 3 обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований: один населенного пункта и два укреплений ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
“В частности, на Донецком направлении из запрещенных Минскими договоренностям 120 мм минометов оккупанты обстреляли Авдеевку. В целом по населенному пункту противник выпустил шесть мин. Вследствие вражеского огня частично разрушенны приусадебный дом и хозяйственная постройка. Пострадавших среди гражданского населения нет. Также около полуночи противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям вблизи Марьинки, а минометы калибра 82 мм применил неподалеку Каменки”, — указано в сообщении.
Также в пресс-центре отметили, что: “На Луганском направлении в течение суток сохранялась тишина”.
“В результате обстрелов ни один украинский воин не пострадал”, — добавили в штабе.