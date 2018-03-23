За минулу добу в зоні АТО не зафіксовано жодного обстрілу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Минулої доби незаконні збройні формування дотримувалися перемир'я, яке було встановлене в рамках переговорів Трьохсторонньої контактної групи. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Впродовж минулої доби режим повного припинення вогню російсько-окупаційними військами дотримувався у повній мірі. Обстрілів наших укріплень не зафіксовано. Українські військовослужбовці продовжують неухильно дотримуватися оголошеного з опівночі 5 березня „всеохоплюючого перемир’я“ та Мінських угод. Ситуація на лінії розмежування сторін перебуває під надійним контролем наших захисників”, — повідомили у штабі.