За прошедшие сутки в зоне АТО не зафиксировано ни одного обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования придерживались перемирия, которое было установлено в рамках переговоров трехстороннего контактной группы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
“На протяжении прошлых суток режим полного прекращения огня российско-оккупационными войсками придерживался в полной мере. Обстрелов наших укреплений не зафиксировано. Украинские военнослужащие продолжают неуклонно придерживаться объявленного с полуночи 5 марта „всеобъемлющего перемирия“ и Минских соглашений. Ситуация на линии разграничения сторон под надежным контролем наших защитников”, — сообщили в штабе.