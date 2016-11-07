За минулу добу п'ятеро українських військовослужбовців отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовий не загинув, п'ятеро отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає УНН.
"За минулу добу жоден український військовий не загинув, п'тярео зазнали поранень", − сказав він.
Як повідомляв УНН, за минулу добу, з 6 на 7 листопада, російські війська 52 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових.