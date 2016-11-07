За минувшие сутки пятеро украинских военнослужащих получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военный не погиб, пятеро получили ранения. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает УНН.
"За прошедшие сутки ни один украинский военный не погиб, пятеро получили ранения", - сказал он.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки, с 6 на 7 ноября, российские войска 52 раза открывали огонь по позициям украинских военных .