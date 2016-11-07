За минувшие сутки пятеро украинских военнослужащих получили ранения

КИЕВ. 7 ноября. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военный не погиб, пятеро получили ранения. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает УНН.