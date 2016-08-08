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За минулу добу підрозділами ДСНС врятовано 17 осіб

За минулу добу підрозділами ДСНС врятовано 17 осіб

Київ • УНН

 • 6421 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. За минулу добу, у результаті вжитих заходів підрозділами ДСНС врятовано 17 осіб, 71 будівлю та 5 од. автотракторної техніки, передає УНН з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Загалом підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснено 1 тис. 274 виїзди.

Як повідомляв УНН, за минулу добу в Україні зафіксували 497 пожеж.

Українські Національні Новини

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