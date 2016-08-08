За минулу добу підрозділами ДСНС врятовано 17 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. За минулу добу, у результаті вжитих заходів підрозділами ДСНС врятовано 17 осіб, 71 будівлю та 5 од. автотракторної техніки, передає УНН з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Загалом підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснено 1 тис. 274 виїзди.
Як повідомляв УНН, за минулу добу в Україні зафіксували 497 пожеж.