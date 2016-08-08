За прошедшие сутки подразделениями ГСЧС спасены 17 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. За прошедшие сутки, в результате принятых мер подразделениями ГСЧС спасены 17 человек, 71 здание и 5 ед. автотракторной техники, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В общем подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 1 тыс. 274 выезда.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 497 пожаров.