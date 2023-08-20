За минулу добу на півдні ЗСУ знищили ще три диверсійні російські човни – Гуменюк

Цитата

«Упертість росіян у тому що вони продовжують з’являтися на тих ділянках, де їх знищили свідчити. Що до них вже дійшло – їм треба звідти вшиватися», — сказала Гуменюк.

Деталі

Речниця ОК "Південь" пояснила, що росіяни почали використовувати переобладнані цивільні човни для диверсій тому, що по гирлу Дніпра вони суходолом дістатися не можуть.

Цитата

"Вони там маневрують, намагаючись замінити особовий склад на постах, підвести боєприпаси. Ми кожного разу їх відстежуємо і знищуємо, знаходячи і пункти їхнього базування. За минулу добу знищили ще 3 човни», — додала вона.

Нагадаємо, напередодні Наталя Гуменюк заявила, що ЗСУ знищили 10 ворожих кораблів, які маневрували між островами в Херсонській області.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗСУ у дельті Дніпра фактично щодня знищують від 1 до 5 човнів рф - речниця Сил оборони Півдня