За минувшие сутки на юге ВСУ уничтожили еще три диверсионные российские лодки - Гуменюк

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«Упрямство россиян в том, что они продолжают появляться на тех участках, где их уничтожили. Это свидетельствует о том, что до них уже дошло – им надо оттуда ушиваться», — сказала Гуменюк.

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Спикер ОК "Юг" объяснила, что россияне начали использовать переоборудованные гражданские лодки для диверсий потому, что по устью Днепра они по суше добраться не могут.

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"Они там маневрируют, пытаясь заменить личный состав на постах, подвести боеприпасы. Мы каждый раз их отслеживаем и уничтожаем, находя и пункты их базирования. За прошедшие сутки уничтожили еще 3 лодки», — добавила она.

Напомним, накануне Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ уничтожили 10 вражеских кораблей, которые маневрировали между островами в Херсонской области.

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