За минулу добу на луганському напрямку сталося дев'ять обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. За минулу добу на луганському напрямку сталося дев'ять обстрілів, зокрема чотири з важкого озброєння. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Минулої доби більшість епізодів порушення тиші припала на вечір. Найгарячіше було в Троїцькому. Там бойовики здійснили два артилерійських обстріли середньої потужності по позиціях українських військ, випустивши більше 50 снарядів калібру 122 мм. По одному мінометному обстрілу відбулося в Кримському, Новоолександрівці та Новозванівці. В районі Станиці Луганської та її околиць ворог використовував виключно легке озброєння,” — повідомив речник.
Також він додав, що за минулу добу на луганському напрямку сталося дев’ять обстрілів, зокрема чотири з важкого озброєння.
Як повідомляв УНН, бойовики з 06.35 і до 9.00 обстріляли житловий сектор населеного пункту Красногорівка. В результаті обстрілу вісім місцевих мешканців Красногорівки отримали поранення та травми.