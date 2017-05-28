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За минулу добу на луганському напрямку сталося дев'ять обстрілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. За минулу добу на луганському напрямку сталося дев'ять обстрілів, зокрема чотири з важкого озброєння. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

За минулу добу на луганському напрямку сталося дев'ять обстрілів

“Минулої доби більшість епізодів порушення тиші припала на вечір. Найгарячіше було в Троїцькому. Там бойовики здійснили два артилерійських обстріли середньої потужності по позиціях українських військ, випустивши більше 50 снарядів калібру 122 мм. По одному мінометному обстрілу відбулося в Кримському, Новоолександрівці та Новозванівці. В районі Станиці Луганської та її околиць ворог використовував виключно легке озброєння,” — повідомив речник.

Також він додав, що за минулу добу на луганському напрямку сталося дев’ять обстрілів, зокрема чотири з важкого озброєння.

Як повідомляв УНН, бойовики з 06.35 і до 9.00 обстріляли житловий сектор населеного пункту Красногорівка. В результаті обстрілу вісім місцевих мешканців Красногорівки отримали поранення та травми.

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