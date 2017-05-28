За минувшие сутки на луганском направлении произошло девять обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. За минувшие сутки на луганском направлении произошло девять обстрелов, в том числе четыре из тяжелого вооружения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки большинство эпизодов нарушение тишины пришлась на вечер. Горячее было в Троицком. Там боевики совершили два артиллерийских обстрелов средней мощности по позициям украинских войск, выпустив более 50 снарядов калибра 122 мм. По одному минометному обстрелу произошло в Крымском, Новоалександровке и Новозванивци. В районе Станицы Луганской и ее окрестностей враг использовал исключительно легкое вооружение ", - сообщил пресс-секретарь.
Также он добавил, что за минувшие сутки на луганском направлении произошло девять обстрелов, в том числе четыре из тяжелого вооружения.
Как сообщал УНН, боевики из 06.35 и до 9.00 обстреляли жилой сектор населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела восемь местных жителей Красногоровки получили ранения и травмы.