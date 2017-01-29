За минулу добу у зоні АТО пролунало 55 обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. У зоні проведення АТО відбулося 55 обстрілів. Один військовий загинув, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.
Окупанти продовжують обстріли наших позицій на всіх напрямках, у тому числі і з важкого озброєння.
На Маріупольському напрямку — зі 122 міліметрової артилерії — Широкине, Талаківку, Лебединське та Водяне. З мінометів різних калібрів обстрілювали Красногорівку, Широкине та Новотроїцьке. З гранатометів та стрілецької зброї — Широкине, Талаківку, Мар’їнку, Новотроїцьке, Лебединське та Водяне. По Новотроїцькому та Гнутовому неодноразово вогонь вели снайпери. По Широкиному неодноразово стріляли БТРи противника.
На Донецькому напрямку — зі 120 та 82 міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї вели вогонь по Авдіївці, Кам’янці, Зайцевому, Луганському та Троїцькому.
На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська зі 122 міліметрової артилерії обстрілювали Кримське, а з гранатометів — Троїцьке та Новозванівку.
За минулу добу зафіксовано 55 обстрілів. Одного нашого військового поранено.