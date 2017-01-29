за прошедшие сутки в зоне АТО прозвучало 55 обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В зоне проведения АТО произошло 55 обстрелов. Один военный погиб, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.
Оккупанты продолжают обстрелы наших позиций во всех направлениях, в том числе и из тяжелого вооружения.
На Мариупольском направлении - с 122 миллиметровой артиллерии - Широкино, Талаковка, Лебединское и Водяное. С минометов различных калибров обстреливали Красногоровку, Широкино и Новотроицкое. С гранатометов и стрелкового оружия - Широкино, Талаковку, Марьинку, Новотроицкое, Лебединское и Водяное. По Новотроицком и Гнутову неоднократно огонь вели снайперы. По Широкино неоднократно стреляли БТРы противника.
На Донецком направлении - из 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по Авдеевке, Каменке, Зайцево, Луганскому и Троицкому.
На Луганском направлении российско-оккупационные войска из 122 миллиметровой артиллерии обстреливали Крымское, а из гранатометов - Троицкое и Новозвановку.
За минувшие сутки зафиксировано 55 обстрелов. Одного нашего военного ранено.