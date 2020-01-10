За минулий рік Держмитниця зібрала до держбюджету 14,6 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. За 2019 рік нова митниця зібрала в державний бюджет 14,6 млрд доларів, що на один мільярд більше, ніж у 2018 році. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Держмитниці Максим Нефьодов, передає УНН.
"За 2019 рік нова митниця зібрала в державний бюджет 14,6 млрд доларів, на мільярд доларів більше, аніж у 2018 році. Вирішили подивитись, як це в історичній перспективі. Більше було тільки один раз, в 2008-му, року пікового кредитування, величезного імпорту із Росії та без окупації і анексації територій (18,1 млрд доларів)", - написав Нефьодов.
За його словами, митниця зараз працює суттєво ефективніше, ніж у 2008 при "міцних попередниках" - податкове навантаження на долар імпорту зросло з 24 до 27 центів, на кг імпорту - з 20 до 21 центу.
Нагадаємо, голова Держмитниці Максим Нефьодов розповів, що у 2020 році планується реконструкція 12 пунктів пропуску та зміна законодавства щодо роботи Державної митної служби України.