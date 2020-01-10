За прошлый год Гостаможня собрала в госбюджет 14,6 млрд долларов

"За 2019 год новая таможня собрала в государственный бюджет 14,6 млрд долларов, что на миллиард долларов больше, чем в 2018 году. Решили посмотреть, как это в исторической перспективе. Больше было только один раз, в 2008-м, в год пикового кредитования, огромного импорта из России и без оккупации и анексации территорий (18,1 млрд долларов)", - написал Нефедов.

По его словам, таможня сейчас работает существенно эффективнее, чем в 2008 году при "крепких предшественниках" - налоговая нагрузка на доллар импорта возросла с 24 до 27 центов на кг импорта - с 20 до 21 цента.

Напомним, глава Гостаможни Максим Нефедов рассказал, что в 2020 году планируется реконструкция 12 пунктов пропуска и изменения законодательства в работе Государственной таможенной службы Украины.